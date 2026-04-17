La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan (CCUSJ) analiza la puesta en marcha de una campaña comercial en el microcentro de la Ciudad de San Juan de cara al Día del Padre 2026, con el objetivo de incentivar el consumo y dinamizar las ventas en los locales adheridos.

Según informaron desde la entidad, la iniciativa se encuentra en etapa de planificación y aún no fue confirmada oficialmente en su implementación. La propuesta prevé la posibilidad de realizar un sorteo destinado a clientes que efectúen compras en los comercios participantes.

De avanzar el proyecto, la dinámica contemplaría la participación de consumidores que superen un monto mínimo de compra, estimado en $30.000, accediendo a la posibilidad de participar en un sorteo de premios.

Entre los premios que se evalúan incluir una moto y una bicicleta, además de otros productos que podrían ser aportados por los comerciantes adheridos a la campaña.

Para garantizar la trazabilidad de los fondos, la Cámara informó que cada ingreso contará con su factura oficial y pedido de cotización previo, asegurando que el destino del dinero sea exclusivamente para la logística de la campaña.

Los comerciantes interesados en sumarse deben confirmar su participación a través de los canales de contacto de la entidad (2646722176) para proceder con el lanzamiento oficial de la promoción hacia el público general.

Por el momento, los comerciantes interesados continúan en etapa de definición y análisis de la pr opuesta, que busca convertirse en una herramienta para fortalecer el movimiento comercial en la previa del Día del Padre en la capital sanjuanina.