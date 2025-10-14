La muerte de la actriz Diane Keaton provocó conmoción en el mundo del cine este fin de semana. La artista, ganadora del Oscar por Annie Hall y una de las figuras "más emblemáticas" de Hollywood, falleció a los 79 años en California, dejando tras de sí una millonaria herencia.

Según el portal Celebrity Net Worth, la fortuna que dejó Keaton está valuada en más de 100 millones de dólares. Los beneficiarios de esta herencia son sus hijos, Dexter y Duke.

Publicidad

Esta importante fortuna es producto no solo de su "carrera como actriz", sino también de una exitosa carrera paralela que desarrolló como restauradora de propiedades. Durante los últimos años, este trabajo le generó una "importante fortuna".

El método de trabajo de la actriz consistía en rescatar mansiones antiguas, reformarlas con su característico estilo vintage y moderno, y luego venderlas "a precios millonarios", convirtiéndolas en "verdaderas joyas arquitectónicas".

Publicidad

Entre los compradores más famosos de las propiedades restauradas por Keaton figuran personalidades como Madonna, quien le adquirió una propiedad en Beverly Hills por 6,5 millones de dólares. Otro comprador destacado fue el productor Ryan Murphy, que en el año 2010 compró una casa reformada por la actriz por 10 millones.

Incluso su propia residencia personal, ubicada en el barrio de Brentwood, demostró el éxito de esta veta de negocios. Keaton la compró en 2009 por 4,7 millones de dólares y, tras una profunda renovación, su valor actual ronda los 28,9 millones.