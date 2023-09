La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias. De esta manera resta que el Senado también lo apruebe para que se elimine la cuarta categoría y por lo tanto solo paguen ganancias quienes cobran más de $1.770.000. Este mismo proyecto significará que San Juan y todas las provincias pierdan fondos millonarios.

Es que el este impuesto que Diputados aprobó modificar es coparticipable y calculan que $1,6 billones dejarán de ingresar a las arcas públicas para luego distribuirse en las provincias. Con la actual estructura que será modificada, San Juan iba a recibir durante 2024 casi $54.000 millones, el equivalente a más de dos grillas salariales de los empleados públicos, que con la última actualización salarial alcanzó los $26.000. Este valor, por dos, es el del Fondo Anticíclico de la provincia.

Para la provincia de San Juan este valor se traducirá en $4.499 millones mensuales solo por la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias. Para dimensionar este valor, con ese monto se podrían construir 375 viviendas del IPV a precio de hoy, que ronda los $12 millones.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Economía de la Nación, 9.558 sanjuaninos dejarán de pagar el impuesto a las ganancias con el nuevo piso establecido de $1.770.000 mensuales que regirá a partir de los sueldos devengados de octubre. Ahora, el Gobierno nacional quiere que la medida se convierta en ley por el Congreso Nacional para que quede fijo en 15 salarios mínimo, vital y móvil y se actualice de forma semestral, con alícuotas que oscilen entre el 27% y 35%.

A la modificación la defendieron diputados del oficialismo, el primero de ellos fue Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Nación. El legislador aseguró que se trata de un proyecto que llevaba años ingresando al recinto por parte de otras fuerzas políticas y que fue finalmente la gestión actual la que lo ingresó.

Dijo además que eliminar definitivamente la cuarta categoría de Ganancias no generará déficit fiscal. “El argumento no es válido, no se pueden resolver los problemas del déficit haciendo caer el peso sobre la gente. Las políticas públicas tienen que apuntar a que los que más tienen aporten para resolver los problemas de los que menos tienen”, opinó.

Las críticas llegaron de parte de Juntos por el Cambio primero, quienes criticaron que se trata de un cambio en el que se beneficia a un grupo menor “que son el 5% con los salarios más altos”, dijo Luciano Laspina. “En un país al borde de la hiperinflación, esto equivale a emitir un cheque de 1.250.000 para los 800 mil trabajadores con los salarios más altos de la Argentina”, afirmó.

El costo para las provincias

La modificación al impuesto a las Ganancias marcaría una continuidad de la decisión que tomó Sergio Massa a través de un decreto para este año. Esto quiere decir que la reducción del ingreso a las arcas ya está activa, pero si el Senado aprueba este proyecto de ley quedará firme de forma definitiva.

Esto generó fuertes críticas en desde algunas provincias, ya que tanto IVA como Ganancias son el principal aporte impositivo para la coparticipación. Por lo tanto, se reduce el valor que distribuyen mensualmente.