Doce batallas: horarios, transmisión y cartelera del UFC Vegas 80

Una noche llena de acción se avecina en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, ya que Grant Dawson y Bobby Green se enfrentarán en el combate estelar de UFC Vegas 80 en la categoría de Peso Ligero. Los fanáticos de las MMA pueden esperar un emocionante enfrentamiento entre dos luchadores talentosos y decididos a dejar su huella en la división más reñida de la compañía.

Grant Dawson, con un impresionante récord de 20 victorias, 1 derrota y 1 empate en su carrera profesional, ha estado en constante ascenso en el ranking de Peso Ligero de UFC desde su llegada en 2019. Actualmente ocupa el décimo puesto en la división, compitiendo con algunos de los nombres más destacados, incluyendo al campeón Islam Makhachev. Ha obtenido ocho victorias y un empate desde su debut en la compañía, y recientemente derrotó a oponentes de alto calibre como Mark Madsen y Damir Ismagulov.

Por otro lado, Bobby Green, quien acaba de cumplir 37 años, cuenta con una década de experiencia en UFC y este será su combate número 23 en la organización. Durante su tiempo dicha empresa, ha logrado 11 victorias, 9 derrotas, 1 empate y un combate sin decisión. Ha sido reconocido en cinco de sus últimos diez combates con bonos especiales por "Pelea de la Noche" o "Actuación de la Noche". Además, después de someter a Tony Ferguson en UFC 291 en julio, busca agregar otra impresionante pelea a su carrera al enfrentarse a un oponente clasificado en el top ten.

Cartelera del UFC Vegas 80

Estelares

Grant Dawson vs. Bobby Green, Peso Ligero.

Joe Pfyer vs. Abdul Razak Alhassan, Peso Mediano.

Alex Morono vs. Joaquin Buckley, Peso Wélter.

Drew Dober vs. Ricky Glenn, Peso Ligero.

Philipe Lins vs. Ion Cutelaba, Peso Semi-Pesado.

Alexander Hernandez vs. Bill Algeo, Peso Pluma.

Preliminares

Chris Gutiérrez vs. Montel Jackson, Peso Gallo.

Montana de la Rosa vs. JJ Aldrich, Peso Mosca.

Karolina Kowalkiewicz vs. Diana Belbita; Peso Paja.

Aori Qileng vs. Johnny Muñoz Jr., Peso Gallo.

Nate Maness vs. Mateus Mendonça, Peso Mosca.

Kanako Murata vs. Vanessa Demopoulos, Peso Paja.

Horarios

Preliminares: 14:00 CDMX | 16:00 ET | 17:00 AR | 20:00 ESP.

Cartelera principal: 17:00 CDMX | 19:00 ET | 20:00 AR | 1:00 ESP (domingo).

Pelea estelar (horario aproximado): 19:30 CDMX | 21:30 ET | 22:30 AR | 3:30 ESP (domingo).

Transmisión

Televisión

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.