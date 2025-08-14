En San Juan se desarrolló una capacitación de operadores interfase que reunió a bomberos, brigadistas y personal de distintas áreas para mejorar la respuesta ante incendios que afectaron zonas cercanas a la población. La actividad se llevó a cabo en el marco del Plan Anual de Capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

El curso tuvo una duración de tres días, con jornadas de ocho horas que combinaron teoría y práctica. Participaron Bomberos de la Policía de San Juan, personal de la Dirección de Protección Civil, de Ambiente de la Provincia, Bomberos Voluntarios de Sarmiento, Protección Civil de Rawson y la Brigada de Incendios Forestales de Neuquén.

La capacitación se enfocó en incendios interfase, los más comunes en la provincia, donde se combinan vegetación, pasturas o malezas con un riesgo inminente para viviendas e infraestructura. Este tipo de situaciones requirió una coordinación precisa entre organismos y un protocolo de acción rápida.

El director de Protección Civil, Carlos Heredia, se refirió a la importancia del curso y destacó que “se fortalece el sistema de emergencias provincial y la capacidad de respuesta ante eventos de riesgo”. Además, concluyó que estas instancias “consolidan el trabajo conjunto entre el Gobierno de San Juan, los municipios, los bomberos voluntarios y la Nación, a través de la Agencia Federal de Emergencia”.

El cierre de la formación incluyó prácticas de campo, donde los cursantes aplicaron los conocimientos adquiridos bajo la guía de instructores nacionales. Estas simulaciones permitieron afianzar destrezas en un contexto controlado, replicando escenarios reales.