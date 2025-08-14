Estudiantes de La Plata se llevó un triunfo de su visita a Asunción, Paraguay, al vencer por 1 a 0 a Cerro Porteño en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino consiguió una ventaja para definir la serie en condición de local, en una noche que tuvo como protagonista al sanjuanino Fabricio Pérez.

El delantero oriundo de San Juan, que se consolidó como una pieza fundamental en el esquema del equipo, aportó su solidez y compromiso en una cancha difícil, donde cada pelota fue disputada con intensidad. Su presencia fue clave para que el equipo mantuviera la valla invicta y pudiera construir la victoria desde una defensa firme.

El encuentro, disputado en el estadio Nueva Olla, se presentó muy parejo desde el inicio. Cerro Porteño ejerció presión en su campo y Estudiantes buscó aprovechar los espacios. Durante gran parte del partido, el resultado se mantuvo en cero, con ambos equipos mostrando una gran solidez táctica y pocas llegadas claras.

Sin embargo, cuando el empate parecía sentenciado y el reloj marcaba el final, apareció la figura de Santiago Ascacibar. El mediocampista, en una jugada cargada de emoción, anotó el gol agónico que definió el encuentro. El tanto cayó de forma inesperada para el conjunto paraguayo y llenó de euforia al Pincha.

Con esta victoria, Estudiantes obtuvo una ventaja de 1 a 0 que le permite encarar con más tranquilidad el partido de vuelta en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. Ahora, el equipo del sanjuanino Pérez definirá su pasaje a los cuartos de final frente a su gente, con la posibilidad de avanzar en el sueño copero.



