Este miércoles 13 de agosto, Señor González, concesionario oficial de Toyota en San Juan, se vistió de fiesta para celebrar un acontecimiento histórico: el primer Acto de Adjudicación de Toyota Plan de Ahorro. El evento tuvo lugar en las modernas instalaciones ubicadas en Saturnino Sarassa 850 Este y convocó a clientes, suscriptores, autoridades dela compañía y funcionarios destacados.

La jornada, cargada de emociones, incluyó música en vivo, un brindis para todos los presentes, sorteos con premios especiales y muchas sorpresas que hicieron de esta ocasión un momento único para quienes forman parte de la gran familia Toyota. Pero el verdadero motivo de la celebración fue reconocer a los nuevos adjudicatarios del plan, quienes dieron un paso más hacia el sueño de tener su vehículo 0 km.

“Es un evento muy importante, dentro del universo Toyota, el programa de planes de ahorro de Toyota es un área de negocio muy relevante y en Argentina representa más del 25% de la operación general de la compañía”, destacó Eduardo Savastano, director General Ejecutivo de Grupo González. “Una vez al año, en una de las 44 concesionarias de la red Toyota se hace el sorteo de adjudicación. En el día de hoy, en la mañana, hicimos el acto formal del sorteo de forma online y ahora en la tarde hacemos la gran reunión con clientes, amigos y suscriptores y entregamos la llave a tres nuevos adjudicatarios. Tenemos autoridades de Toyota Argentina, funcionarios muy importantes y también un equipo de Perú que ha venido a observar este sistema de planes de ahorro”.

Clientes, amigos y suscriptores participaron del evento. Foto: DIARIO HUARPE.

Este detalle resalta la magnitud del encuentro, ya que no solo se trató de un evento social y comercial, sino también de una instancia que coloca a San Juan en el mapa nacional e internacional en cuanto a la operatoria de planes de ahorro.

Por su parte, Ignacio Fortunato, gerente de Operación Comercial en Toyota Plan de Ahorro Argentina, puso en valor el recorrido y la proyección del sistema: “Toyota Plan cumplió 10 años el año pasado, estamos por cumplir el onceavo aniversario y en ese tiempo más de 300 mil clientes fueron soñando con alcanzar su 0 km. Entregamos más de 100 mil unidades y lo que nos mueve en estos años es ir cumpliendo los sueños de los clientes: conseguir su primer 0 km, su herramienta de trabajo o alcanzar su primer Toyota”.

Ignacio Fortunato, gerente de Operación Comercial en Toyota Plan de Ahorro Argentina. Foto: DIARIO HUARPE

Estas palabras reflejan el espíritu del programa, que ha permitido que miles de personas en todo el país concreten el objetivo de adquirir un vehículo de alta calidad con una modalidad accesible y transparente.

Oscar Pérez, gerente de Plan de Ahorro en Señor González, destacó la relevancia para la provincia: “Este es el sorteo 131 y el primero que se realiza en San Juan. Estos actos generalmente se hacen en la provincia de Buenos Aires y estamos muy contentos por poder hacerlo acá. En esta oportunidad obtuvimos 81 ganadores de la provincia de San Juan, un número altísimo. Nosotros tenemos ya en Señor González 4 mil suscriptores, de los cuales más de 2 mil vehículos fueron entregados con plan de ahorro, y hoy vamos a entregar tres más”.

Autoridades nacionales y una comitiva de Perú llegó hasta la provincia. Foto: DIARIO HUARPE.

El evento cerró con la entrega simbólica de llaves a los flamantes adjudicatarios, que vivieron un momento lleno de emoción y alegría al dar un paso definitivo hacia su Toyota 0 km. Todo esto en un ambiente de celebración, con la calidez característica del equipo de Señor González, que reafirma su compromiso de seguir liderando el mercado en San Juan con innovación, respaldo y la calidad que distingue a Toyota.