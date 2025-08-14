Un accidente de tránsito se produjo en la noche de este miércoles 13 de agosto en pleno centro de San Juan, cuando una moto y un auto colisionaron en la esquina de calles Mitre y avenida Rioja. El motociclista terminó herido, por lo que fue trasladado hasta el hospital.

Según informaron fuentes policiales, la moto circulaba de oeste a este por Mitre, mientras que un Peugeot 208 blanco transitaba de sur a norte por avenida Rioja. La intersección donde ocurrió el accidente cuenta con semáforos, por lo que se presume que la moto impactó al vehículo mientras intentaba cruzar la avenida.

La moto era conducida por un hombre que terminó herido.

El conductor de la moto sufrió algunas heridas y fue trasladado al Hospital Doctor Guillermo Rawson para recibir atención médica. En el auto viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes no presentaron lesiones.

El siniestro vial sucedió en una esquina con semáforos.

Personal de la Policía de San Juan acudió al lugar para realizar las pericias correspondientes y regular el tráfico mientras se retiraban los vehículos involucrados.