La repavimentación de la avenida Libertador, una de las arterias más transitadas de San Juan, generó importantes cambios en la circulación vehicular. Desde el anillo externo de la Circunvalación hasta calle Juan José Castelli (el lateral interno de la Circunvalación), un tramo corto, el tránsito se encuentra interrumpido debido a las tareas de obra. La medida, que busca mejorar la infraestructura vial, viene acompañada de desvíos claramente señalizados. Sin embargo, la falta de conciencia de algunos conductores está transformando la situación en un caos y en un potencial siniestro vial.

El plan oficial de tránsito estipula que quienes circulan por avenida Libertador hacia el Centro, al llegar al lateral externo de Circunvalación, deben tomar un desvío utilizando el carril norte (mano hacia Rivadavia), para, luego de pasar el puente, volver al carril sur. En ese tramo también hay un corte parcial para quienes transitan por el lateral interno de Circunvalación o bajan de la avenida A-014 y toman Libertador hacia el este, mano al Centro.

Sin embargo, la señalización y el corte no es suficiente para algunos, ya que varios conductores optan por hacer un giro en U justo en el punto donde termina el desvío de los autos que circulan por Libertador de oeste a este. Esto genera un auténtico problema porque los vehículos se topan con aquellos que vienen circulando por el desvío.

Cabe mencionar que aquellos que vengan del anillo interno y quieran doblar hacia el lado de Rivadavia, tienen para hacer el giro recién llegando a calle Paula Albarracín de Sarmiento para poder retomar la circulación en forma normal.

DIARIO HUARPE permaneció la esquina del conflicto por más de 25 minutos y observó el comportamiento de los conductores en dicha zona. Durante ese breve lapso, se pudo constatar que, al menos, unos 10 vehículos realizaron maniobras irresponsables, aumentando el riesgo de accidentes y complicando el tránsito en el lugar.