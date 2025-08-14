Este miércoles, en Concepción, en Capital, un ladrón robó en dos viviendas y luego fue aprehendido por los dueños de una casa y los vecinos de la zona. El delincuente fue sorprendido por uno de los damnificados, quien lo inmovilizó en el piso junto a vecinos, hasta que llegó la Policía de San Juan.

El hecho se produjo cerca de las 7 de la mañana de este miércoles, en la calle Corrientes, entre Tucumán y General Acha. Una mujer llamó al 911 al notar qué sujetos ingresaron a su domicilio. La mujer sorprendió a uno de los delincuentes mientras huía con un bidet. Al ver la situación, la damnificada llamó a su pareja, a su hijo y a su yerno, quienes lograron la aprehensión del ladrón, aunque los otros escaparon.

En la huida el ladrón se deshizo del objeto que estaba robando y lo arrojó al piso causando su destrucción.

Al llegar el personal policial al lugar, encontraron al delincuente inmovilizado en el piso por los vecinos. Una de las damnificadas informó que el sujeto no estaba solo, sino que estaba con otros cómplices que lograron darse a la fuga. También se hizo presente en el lugar una vecina, quien manifestó que el mismo sujeto también ingresó a su propiedad y ocasionó daños en una de sus ventanas.

El ayudante de fiscal Juan Mattar se presentó en el lugar y dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la carátula de robo y violación de domicilio. El detenido quedó a disposición de la Comisaría 2ª.