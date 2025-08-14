El presidente Javier Milei mantendrá una reunión con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, este jueves 14 de agosto a las 12:30 del mediodía. El encuentro será de manera remota y se da en el marco de las negociaciones con Rusia, a más de tres años del comienzo de la guerra.

En marzo de este año, Milei ya se había reunido con Zelenski en un encuentro descrito como “cálido” por fuentes oficiales de Casa Rosada. Durante esa conversación, ambos mandatarios abordaron “la relación bilateral y el proceso de paz” con Rusia. Además, se encontraron en el Foro de Davos 2025 y Zelenski asistió a Buenos Aires para la asunción de Milei en diciembre de 2023.

El contexto internacional marca un momento clave en las negociaciones por el fin del conflicto. Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá reuniones con Zelenski y Vladimir Putin con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz. Trump adelantó que “si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo si desean que esté presente”. Además, advirtió que “habrá consecuencias muy graves” si Putin no accede a un alto el fuego.

La nueva charla entre Milei y Zelenski se produce mientras la Coalición de Voluntarios, integrada por más de treinta países que apoyan militarmente a Kiev, reiteró su disposición a desplegar una fuerza de paz en territorio ucraniano una vez que se acuerde un alto el fuego. “Estamos dispuestos a desempeñar un papel activo, incluso a través de planes por parte de quienes están listos para desplegar una fuerza de paz una vez cesen las hostilidades”, señalaron en un comunicado emitido tras una reunión virtual de cara a la cumbre en Alaska entre Trump y Putin.

El propio Trump sostuvo que para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022, tanto Ucrania como Rusia tendrán que ceder territorios, reforzando la tensión y la expectativa alrededor de los próximos encuentros internacionales. La reunión entre Milei y Zelenski se suma a este escenario como un paso más dentro de las conversaciones multilaterales en busca de la paz.