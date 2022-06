Docentes autoconvocados redactaron un nuevo petitorio: los puntos clave

A continuación de la marcha que tuvo lugar en la mañana de este lunes en el Centro Cívico, docentes autoconvocados se trasladaron hacia la puerta de Casa de Gobierno para entregar un nuevo petitorio que responda a los desacuerdos que plantearon en la manifestación. En este sentido, DIARIO HUARPE habló con Mariela Castillo, referente del reclamo, quien detalló cuál será el pedido.

Mientras sus compañeros se encuentran movilizándose en las inmediaciones de Casa de Gobierno, Castillo indicó que el reclamo principal que harán en este petitorio será que el aumento no sea en cuotas, sino que sea de una vez. Además, explicó que uno de los principales objetivos es que se agregue a todos los radios al aumento, ya que el radio 8 docente no está presente en el acuerdo al que se llegó el sábado por la madrugada.

Otro de los pedidos es que se incluya a los docentes que no fueron agregados en el acuerdo anterior. “Hay algunos cargos que no se agregaron en el acuerdo, como los bibliotecarios o los directores de una sola jornada. Ellos no están presentes en él”, explicó al respecto la docente.

Los carteles formaron parte de todas las marchas. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

De acuerdo con esto, DIARIO HUARPE dialogó con la ministra de Educación de la provincia, Cecilia Trincado, que explicó que se reunirán con los gremios y el gobierno la próxima semana para sumar al acuerdo a todos los cargos que no están. En la norma E-157 del año 2011, está pautado el salario de 157 cargos docentes y que, en el arreglo al que llegaron el pasado sábado solo hay 57. “Vamos a tratar de sumar 50 más la semana que viene, para así cubrir dos tercios de los puestos”, planteó.

Mientras tanto, durante la siesta de este lunes, los docentes autoconvocados se encuentran concentrados en la puerta de Casa de Gobierno con el objetivo de entregar el nuevo petitorio y hacer oír sus reclamos.

El acuerdo salarial

Durante la madrugada del pasado sábado, el Gobierno provincial llegó a un acuerdo respecto a la paritaria del salario docente junto a los gremios representantes. En este caso, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), acordaron aumentar un 40% en cuatro tramos: un 15% en junio, un 7% en agosto, un 12% en octubre y un 6% en noviembre. A esto se le suma el incremento del 25% liquidado en mayo, por lo que llegará a un 65% anual.

También se planteó la cláusula gatillo, que se hará en el mes de septiembre. En el caso de que haya una suba inflacionaria, se hará una revisión del salario docente.

Este acuerdo generó un gran descontento en los docentes autoconvocados, quienes rechazaron el acuerdo y llamaron a paro nuevamente este lunes. Finalmente, la medida de fuerza se concretó con más de un 90% de adherencia y gran masividad en las calles.