Con la presencia de docentes de departamentos alejados, San Juan vivió la tercera jornada de huelga y el quinto de movilizaciones. Esta fue la más convocante de las marchas con miles de docentes reclamando por el aumento del sueldo base, la apertura del diálogo con el Gobierno y la disconformidad por el funcionamiento de los gremios.

La marcha fue kilométrica. FOTO:Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Además de los docentes del primario, se sumaron los de secundario, la escuela carcelaria, educación inicial y escuela de educación especial. Este viernes fue uno de los días con más participación en la calle. La columna que marchó a Casa de Gobierno desde el Centro Cívico ocupó varias cuadras.

Cuando la cabeza de la marcha pasaba por Ramón y Cajal, aún había parte de la movilización que continuaba por el Parque de Mayo. Carteles de Sarmiento, Jáchal y una bandera de Valle Fértil mostraban la participación de los departamentos alejados.

Hubo docentes de departamentos alejados que se movieron hasta la movilización central. FOTO: Sergio Leiva // DIARIO HUARPE

Respecto a la política de “día trabajado, día pagado” y el descuento que el Ministerio de Hacienda calcula que ronda por los $5.000 comentaron que “si fuera por eso, no estaría saliendo a la calle”. Sobre el diálogo del Gobernador Sergio Uñac con docentes de Iglesia, una docente que prefirió resguardas su identidad, dijo: "Fue a Iglesia e inauguró las clases en Zonda, no está hablando donde estamos, es decir acá. Sentimos que se está escapando, vamos a seguir viniendo hasta que nos reciban".

Por último, una vez que llegaron a Casa de Gobierno, los cánticos continuaron y el pedido del jueves se repitió volviendo a presentar el petitorio que se firmó durante el jueves. “Necesitamos que el Gobierno se siente a hablar con nosotros y no con el gremio”, según expresaron los docentes.

El acatamiento sigue igual

Ayer se llevó a cabo una segunda jornada de paro, protesta y movilización por parte de los docentes autoconvocados de San Juan. Si bien desde el Ministerio de Educación no dieron datos oficiales, voceros del sector que está reclamando en las calles afirmaron que hubo un 90% de adhesión en las aulas de los diferentes establecimientos educativos y continúa con el mismo nivel de acatamiento durante este viernes.

Una de las referentes de los autoconvocados habló con DIARIO HUARPE y aseguró que: "Vamos a seguir en la lucha. Hasta que no nos den una recomposición salarial con una cláusula gatillo de acá no nos mueve nadie. Está más del 90% de la docencia presencia o nos dan una recomposición si no no volvemos a los grados", afirmó Sandra Godoy.