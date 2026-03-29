Domingo caluroso en San Juan: la máxima será de 34 grados

Los sanjuaninos vivirán un domingo con temperaturas típicas de la temporada. Según los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 29 de marzo se presentará con cielo algo nublado y un ascenso marcado de la temperatura, ideal para actividades al aire libre pero con los cuidados necesarios por el sol.

La jornada comenzó con una mínima de 20°C y se espera que, hacia la tarde, el termómetro escale hasta alcanzar una máxima de 34°C. Los vientos se mantendrán leves, oscilando entre los 7 y 12 km/h, con direcciones predominantes del Noroeste durante la mañana y rotando al Noreste y Sur hacia el cierre del día.

Pronóstico extendido: el calor no da tregua

Para quienes ya planifican el inicio de la semana laboral, el SMN anticipa que las condiciones de calor se intensificarán. Tanto el lunes 30 como el martes 31 de marzo, las máximas se mantendrán en los 36°C.

Durante estos días, el cielo permanecerá ligeramente nublado y se espera la llegada de brisas desde el sector Sureste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que podría aportar un leve alivio hacia las últimas horas de la jornada, aunque sin cambios significativos en la masa de aire caluroso que atraviesa la provincia.