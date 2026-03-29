La polémica estalló en la red social X (ex Twitter) y tuvo como protagonistas a dos figuras que generan pasiones opuestas. Alex Caniggia, fiel a su estilo provocador, arremetió con dureza contra Franco Colapinto tras su desempeño en el Gran Premio de Japón, pero la jugada le salió mal: el fandom del piloto argentino salió en masa a "liquidar" al mediático.

Todo ocurrió minutos después de que finalizara la carrera en Suzuka, donde Colapinto terminó en la posición 16 tras un domingo complicado por el ingreso del Auto de Seguridad. Sin filtro, el hijo de Claudio Paul escribió: "El peor corredor de la historia de la F1 de la historia argentina es el vende humo de Colapinto, corta la bocha".

Repudio generalizado

La respuesta de los usuarios fue inmediata y cargada de munición pesada. La mayoría de las críticas hacia el mediático apuntaron a su falta de mérito personal frente al esfuerzo profesional del piloto de Alpine. "Si no fuera por tu viejo, venderías medias en una esquina, burro irrecuperable", disparó un usuario, mientras que otro fue más tajante: "Terrible payaso sos, estarías limpiando veredas si no fueras un Caniggia".

No es la primera vez que "El Emperador" apunta contra el pilarense. Ya en 2025 había manifestado su descontento con la "Colapintomanía" publicando un seco "afuera" en sus redes, dejando en claro que su animosidad contra el deportista viene de larga data.

Un fin de semana difícil para Franco

Mientras la polémica arde en las plataformas digitales, Colapinto intenta dar vuelta la página tras un Gran Premio de Japón que le fue esquivo desde el inicio. El joven de 22 años sufrió para pasar a la Q2 y, aunque en carrera mostró destellos de su talento al superar a rivales como Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, la estrategia se desmoronó tras el accidente de Oliver Bearman.

A pesar de las críticas de Caniggia, el apoyo del público argentino hacia el piloto sigue intacto, proyectando ya todas las expectativas para lo que será la cita en el Gran Premio de Miami el próximo 3 de mayo.