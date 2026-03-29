San Juan ya vive el Ironman 70.3 con más de 1.000 atletas

San Juan se convierte este domingo 29 de marzo en el epicentro del triatlón internacional. Con el imponente marco de la precordillera, se desarrolla una nueva edición del Ironman 70.3 San Juan. La competencia, que reúne a miles de atletas, comenzó a las 8 de la mañana en el embarcadero del Dique Punta Negra y finalizará en el corazón de la Ciudad.

El desafío propone una comunión de tres disciplinas extremas: nado en aguas abiertas, ciclismo en ruta y carrera a pie, recorriendo paisajes que van desde la aridez de los cerros hasta la modernidad del centro sanjuanino.

El agua: el inicio en Zonda

El primer tramo consistió en 1,9 kilómetros de natación en el espejo de agua del Dique Punta Negra. Los competidores largaron desde el punto culmine del embarcadero, siguiendo un circuito delimitado por boyas que los llevó hasta el punto más alejado del dique antes de emprender el retorno para la primera transición.

El pedal: 90 kilómetros de velocidad

Tras salir del agua, los triatletas montaron sus bicicletas para encarar el tramo de ciclismo. El recorrido une Zonda con Capital a través de la Ruta Provincial 12, pasando por el Camping Cerro Blanco y la calle Las Moras en Ullum.

El circuito incluyó el descenso del Dique de Ullum, el paso por el Parque Faunístico y el ingreso a Rivadavia por Avenida Libertador. Uno de los puntos clave fue el medio giro por la Avenida Circunvalación, antes de dirigirse hacia el lateral del Teatro del Bicentenario para la última transición de la jornada.

El trote: 21 kilómetros por la historia

El tramo final de pedestrismo se desarrolla íntegramente en un circuito urbano de Capital. Los atletas deben completar tres giros a un trazado que recorre los lugares más emblemáticos de San Juan, como el Estadio Aldo Cantoni, el Museo de la Historia Urbana, la Plaza España y la Casa Natal de Sarmiento.

La esperada meta está ubicada en la Plaza del Bicentenario, a pocos metros del Teatro, donde se montó un importante operativo para recibir a los "hombres de acero" que logren completar los 113 kilómetros totales de esta exigente prueba mundial.