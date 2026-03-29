Este domingo 29 de marzo, la Iglesia Católica en San Juan y el mundo celebra el Domingo de Ramos, una festividad que marca el inicio formal de la Semana Santa. Miles de fieles se acercan a los templos de la provincia para bendecir sus ramos de olivo y palma, conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Según los relatos bíblicos, Jesús llegó a la ciudad santa montado en un asno y fue recibido con júbilo por una multitud que lo aclamó con cánticos, alfombrando su camino con hojas de palma y ramas de olivo, elementos que hoy son el corazón de esta celebración.

¿Qué simbolizan los ramos?

El gesto de aquellas personas humildes que homenajearon a Cristo se transformó en un símbolo central para el cristianismo. En la actualidad, los ramos de olivo y palma representan la renovación de la fe en Dios, así como la vida y la futura resurrección de Jesucristo. Además, evocan la proclamación de Cristo como Rey del Cielo y de la Tierra.

La celebración y el uso en el hogar

Durante la Eucaristía de este domingo, la liturgia se destaca por el uso del color rojo, que simboliza la pasión y el sacrificio. La celebración consta de dos momentos clave: la procesión de las palmas y la lectura de la Pasión del Señor, según el Evangelio de San Mateo.

En San Juan, es una tradición muy arraigada que los fieles conserven estos ramos benditos en sus casas durante todo el año. Muchas familias suelen:

*Elaborar pequeñas cruces con las palmas.

*Colocarlas detrás de las puertas o sobre crucifijos e imágenes sagradas.

*Mantenerlas como un signo de protección y fe para el hogar y sus integrantes.

Con esta jornada de reflexión y alegría, la comunidad sanjuanina se encamina hacia el Triduo Pascual, los días más importantes del calendario litúrgico que culminarán el próximo domingo con la Pascua de Resurrección.