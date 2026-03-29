Receta de ñoquis de papa caseros para este domingo 29

Como cada 29 del mes, las mesas sanjuaninas se preparan para cumplir con una de las tradiciones más arraigadas de la región. El ritual de comer ñoquis no solo es una excusa para el encuentro familiar, sino también un homenaje a la cocina sencilla y económica. Te traemos el paso a paso para que te salgan perfectos en solo una hora y media.

Hacer ñoquis caseros requiere paciencia, pero el resultado de una pasta fresca supera cualquier opción comprada. El secreto está en el equilibrio entre la papa y la harina para lograr esa textura suave que se deshace en la boca.

Ingredientes básicos

Para cuatro personas, vas a necesitar:

1 kg de papas.

300 g de harina leudante o 0000.

1 huevo.

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

El paso a paso para que no fallen

La cocción: Lavá las papas y cocinalas con cáscara en agua con sal. Esto evita que absorban demasiada agua, lo que después te obligaría a usar más harina y dejaría los ñoquis "pesados".

El puré: Pelalas calientes y pasalas por un prensapapas. Dejá enfriar un poco el puré antes de armar la masa.

El armado: Formá un volcán con el puré, agregá el huevo en el centro y los condimentos. Incorporá la harina poco a poco. Dato clave: No amases demasiado, solo uní los ingredientes para que no se desarrolle el gluten y queden duros.

La forma: Cortá tiras, hacé cilindros y cortá los daditos. Podés pasarlos por un tenedor o la "ñoquera" de madera para que retengan mejor la salsa.

El toque final: ¿Con qué salsa los comemos?

Aunque los ñoquis son nobles y quedan bien hasta con un chorrito de aceite de oliva y queso, este domingo se presta para algo más elaborado.

Fileto clásica: Tomate, ajo y albahaca fresca para un sabor liviano.

A la crema: Ideal para los más chicos, con un toque de queso parmesano.

Boloñesa sanjuanina: Con buena carne picada y un sofrito de cebolla y pimiento para los que buscan un plato contundente antes del lunes.

No te olvides de colocar el billete debajo del plato para atraer la prosperidad y ¡buen provecho!