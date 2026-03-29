El mensaje de Monseñor Lozano este Domingo de Ramos: "Vivamos esta semana en plenitud"

Con la bendición de los ramos y una multitud de fieles congregada en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, la provincia dio inicio formal a la Semana Santa. En su homilía de este domingo 29 de marzo, el Arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, brindó un mensaje cargado de cercanía, instando a los sanjuaninos a no ser meros espectadores de la fe.

"Faltás vos y falto yo. La Semana Santa no es lo mismo con nuestra ausencia o presencia", enfatizó el prelado al comenzar su reflexión. Lozano remarcó que estos días no son solo una fecha en el calendario, sino una invitación a implicarse personalmente en un camino espiritual que transforma la vida cotidiana.

Al referirse al significado del Domingo de Ramos, Lozano destacó la actitud de Jesús al ingresar a Jerusalén. "No entra como turista, entra para entregar la vida, para mostrarnos cuánto nos ama. Lo hace de manera humilde y sencilla; no entra como un conquistador para arrasar, sino para ganarse el amor con amor", explicó ante una comunidad atenta.

En este sentido, el Arzobispo recordó que, aunque las sacristías y los templos de los 19 departamentos estén listos para las celebraciones, lo verdaderamente esencial es la disposición del corazón de cada sanjuanino.

Recuperando una histórica frase de San Francisco de Asís, "El Amor no es amado", Monseñor Lozano invitó a la comunidad a revertir ese dolor. "Ojalá podamos darle la vuelta a esta queja y podamos amar al amor, hacerle lugar en nuestra vida. Vamos juntos con Jesús a vivir esta semana en plenitud", expuso.

Con este marco de oración y reflexión, las parroquias de todo San Juan inician un cronograma de actividades que tendrá sus puntos culminantes el próximo Jueves y Viernes Santo, camino a la gran Vigilia Pascual.

El mensaje pastoral para este 2026

Participación activa: El compromiso personal es necesario para que la fe tenga impacto social.

Humildad: Seguir el ejemplo de un Rey que viene a servir y no a ser servido.

Transformación: Abrazar el amor de Cristo para cambiar la realidad de quienes más sufren en la provincia.