Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Japón de Fórmula 1

La suerte no estuvo del lado de Franco Colapinto en el mítico trazado de Suzuka. Tras una carrera de gestión inteligente y maniobras precisas, el piloto argentino de Alpine finalizó en la 16° posición del Gran Premio de Japón. Un auto de seguridad en el momento menos oportuno dinamitó la estrategia del pilarense, quien venía realizando una remontada sólida.

Colapinto inició la competencia desde el 15° lugar y, fiel a su estilo agresivo pero prolijo, logró ganar posiciones de inmediato aprovechando un flojo arranque de Nico Hulkenberg. Promediando la carrera, el argentino superó al brasileño Gabriel Bortoleto para escalar hasta la 13° ubicación, ilusionando a los fanáticos con una nueva cosecha de puntos tras lo hecho en China.

El accidente que cambió todo

En el giro 18, el equipo Alpine llamó a Franco a los boxes para montar neumáticos duros en una parada de 2.9 segundos. El plan parecía perfecto: rodar con pista limpia para atacar en el cierre. Sin embargo, en la vuelta 22, un fuertísimo accidente del británico Oliver Bearman (quien casi impacta contra el auto del argentino) provocó la salida del Safety Car.

Esta neutralización fue un golpe letal para la estrategia de Colapinto, ya que permitió que sus competidores directos realizaran paradas "gratis" en boxes, relegándolo al fondo del pelotón en un circuito donde los sobrepasos son extremadamente complejos.

Antonelli, el nuevo rey del campeonato

En la parte alta de la clasificación, el joven maravilla de 19 años, Kimi Antonelli, volvió a demostrar por qué es el presente y futuro de Mercedes. Tras una recuperación asombrosa luego de largar mal desde la pole, el italiano se llevó su segunda victoria del fin de semana, trepando a la cima del campeonato con 72 unidades. El podio lo completaron Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Por el lado de Alpine, la otra cara de la moneda fue Pierre Gasly, quien logró defenderse de los ataques de Max Verstappen para terminar séptimo y sumar seis valiosos puntos para la escudería francesa.

Lo que viene en el calendario

Debido a la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Qatar por el conflicto bélico en Oriente Medio, la Fórmula 1 entrará en un breve receso. La próxima cita para Franco Colapinto será el 3 de mayo en el Gran Premio de Miami, Estados Unidos, donde el argentino buscará revancha en un trazado que siempre genera grandes expectativas.