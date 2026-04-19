Domingo de viento sur y probabilidad de lluvias en todo San Juan

Los sanjuaninos deberán tener a mano la campera y, posiblemente, el paraguas. Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo se presentará como una jornada de transición marcada por el ingreso de viento desde el sector sur y una notable nubosidad que cubrirá el cielo de la provincia.

El inicio del día estará marcado por la inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el Sur con velocidades de hasta 31 km/h, pero lo más destacado serán las ráfagas, que podrían alcanzar los 50 km/h, haciendo que la sensación térmica sea menor a los 15°C previstos para esa franja horaria.

Hacia la tarde, la nubosidad se mantendrá (mayormente nublado), aunque la probabilidad de lluvias disminuirá drásticamente. La temperatura máxima alcanzará apenas los 19°C, mientras que el viento rotará hacia el Sureste, manteniendo ráfagas intensas de hasta 50 km/h. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 12°C, cerrando un domingo fresco y gris.

Pronóstico Extendido: ¿Cómo sigue la semana?

El alivio térmico parece haber llegado para quedarse durante los próximos días, con mañanas frescas y tardes que apenas rozarán los 20 grados: