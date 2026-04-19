En el siempre agitado mundo del espectáculo y las redes sociales, un nuevo acercamiento ha captado la atención de todos. Daniela Celis y Nick Sicaro se mostraron cada vez más cerca, alimentando una duda que divide a sus seguidores: ¿se trata de una conexión genuina o es una estudiada estrategia para potenciar su visibilidad mediática?

Cercanía y sospechas

Todo comenzó apenas Nick abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). El amigo de Ian Lucas inició un constante "ida y vuelta" con Daniela durante sus participaciones en el streaming del canal. Sin embargo, el detalle que no pasó desapercibido para nadie es que este vínculo floreció en paralelo a la mudanza de Thiago Medina, quien dejó la casa que compartía con Celis tras su reciente separación.

Un baile que dice mucho

Lejos de esconderse, la dupla redobló la apuesta y compartió un video a puro roce en un baile que se volvió tendencia en cuestión de minutos. Con una complicidad evidente, se movieron al ritmo de la música con miradas y sonrisas que, para muchos, confirman que hay algo más que una simple amistad de trabajo.

El momento más comentado de la grabación llegó con la canción "El Equivocado". Justo cuando el tema dice la frase "no existe el hombre perfecto", la influencer señaló a su compañero con una sonrisa pícara, a lo que él respondió entre risas siguiendo el juego.

¿Realidad o show?

En un ecosistema donde la exposición es la moneda de cambio, este "jueguito" público ha instalado la incertidumbre. Mientras algunos fans celebran la química de la pareja, otros analizan si se trata de una dinámica pensada para captar la atención del público en un momento de transición para la ex Gran Hermano. Lo cierto es que, sea por amor o por marketing, Daniela y Nick han logrado que hoy todos hablen de ellos.