Paso de los Andes venció a Boca y es campeón de la Copa de Campeones

El fútbol del interior sanjuanino tiene un nuevo y justo rey. En una final cargada de nerviosismo y emoción, Paso de los Andes se consagró campeón de la Copa de Campeones tras vencer por 2 a 1 a Defensores de Boca de Los Berros. Para la institución de Albardón, no es un trofeo más: es el fin de una espera de casi 105 años para tocar el cielo con las manos.

Un inicio demoledor y un cierre de película

El partido no dio respiro. Apenas a los 6 minutos de la primera mitad, José Peralta aprovechó su velocidad para romper el fondo de los sarmientinos y definir con categoría para el 1-0. Ese golpe temprano le dio a Paso la tranquilidad para manejar los hilos de la final.

Cuando parecía que el marcador no se movía, el drama llegó en el cierre. A los 45 minutos del complemento, Lucas Dilelio anotó el 2-0 que parecía liquidar las esperanzas de Defensores de Boca. Sin embargo, los de Sarmiento no bajaron los brazos y encontraron el descuento en tiempo de descuento a través de Heber Lucero, sellando el 2-1 definitivo que desató el festejo alocado en la tribuna albardonera.

Campaña de oro y boleto al Regional

Lo de Paso de los Andes no fue casualidad, fue justicia deportiva. El equipo se corona como un campeón con todas las letras, ostentando números que asustan y que reflejan su supremacía a lo largo del certamen.

Los albardoneros jugaron 13 partidos, obtuvieron 9 victorias y 4 empates. Además, convirtió 30 goles y solo le convirtieron 8.

Más allá de la vuelta olímpica y el trofeo en las vitrinas, el "Paso" se llevó el premio mayor para el futuro inmediato: la clasificación directa al próximo Torneo Regional Amateur, donde representará a la provincia con el orgullo de ser el mejor de todos. Albardón está de fiesta. Paso de los Andes escribió, finalmente, su página más dorada.