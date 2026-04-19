El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una dura ofensiva diplomática contra la estructura de poder de las Naciones Unidas. El mandatario calificó a los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad como “Señores de la Guerra”, cuestionando la legitimidad de quienes poseen el derecho a veto.

El líder brasileño habló en el Foro en Defensa de la Democracia, en Barcelona, donde se mostró con un volante con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y la consigna “Cristina Libre”.

A su juicio, la actual composición del organismo (Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China) responde a una lógica de posguerra que ya no representa la realidad geopolítica del siglo XXI ni los intereses de la paz global.

La postura de Brasilia en el Foro que tiene como anfitrión al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, busca visibilizar el impacto devastador que los conflictos bélicos ejercen sobre las economías emergentes y las poblaciones más vulnerables. Para Lula, la persistencia de guerras promovidas o respaldadas por los miembros permanentes del Consejo profundiza la desigualdad y frena los esfuerzos de lucha contra el hambre y el cambio climático.

Lula instó a los representantes de las potencias mundiales a abandonar su comportamiento de “emperadores” y a cesar las intervenciones militares en los países más pobres. La crítica apunta a la paradoja de que las naciones encargadas de velar por la seguridad internacional resultan ser, a menudo, las principales fabricantes y exportadoras de armamento.

El jefe de Estado brasileño exigió una reforma profunda de las instituciones multilaterales para garantizar que las naciones en desarrollo tengan voz y voto en las decisiones que afectan la estabilidad de sus regiones.

El mandatario sostuvo que el mundo requiere una gobernanza más democrática, en el que el diálogo prime sobre la imposición de la fuerza y el respeto a la soberanía de los Estados sea una realidad para todos los territorios.