Cada 19 de abril, una marea de fieles se moviliza en San Juan y en todo el país para agradecer o pedir un milagro. La Iglesia Católica recuerda este domingo a San Expedito, el patrono y mediador de las causas justas y urgentes, cuya figura trasciende fronteras y este año cobra un significado especial al coincidir con el calendario de Semana Santa.

El soldado que eligió a Dios

Según los historiadores, Expedito vivió en el siglo III. Aunque su lugar exacto de nacimiento es incierto (algunos apuntan a Armenia), su huella quedó marcada en la historia militar: fue comandante de la XII Legión Romana, conocida como la "Fulminante", bajo el mando del emperador Diocleciano. Apostados en la actual Turquía, su misión principal era frenar el avance de los hunos.

Sin embargo, en medio de la guerra y la disciplina marcial, Expedito sintió el llamado de la fe cristiana. Lo que siguió se convirtió en el símbolo máximo de su devoción y en el origen de su patronazgo sobre la urgencia.

"Hoy" y no "mañana"

La tradición oral relata un episodio místico clave en su conversión. Al momento de decidirse por el cristianismo, se le apareció un cuervo que le gritó "Cras", que en latín significa "mañana", instándolo a postergar su decisión. Sin dudarlo, el militar pisoteó al ave y respondió: "Hodie", que significa "hoy".

"No dejaré pasar más tiempo para adoptar la fe", fue la premisa que lo llevó a la santidad.

El martirio

Convertido al cristianismo, Expedito no solo predicó entre sus tropas, sino que comenzó a defender a los cristianos que eran enviados a los circos romanos para ser devorados por leones. Esta actitud desafiante despertó la furia de Diocleciano, quien ordenó su ejecución.

Hoy, la imagen de San Expedito, vestido de soldado, con una palma en la mano y pisando al cuervo, sigue siendo el refugio de miles de sanjuaninos que, ante la desesperación, buscan una respuesta inmediata en el santo que no supo esperar.