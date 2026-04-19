Trump amenazó con destruir los puentes y centrales eléctricas de Irán

La tensión entre Washington y Teherán alcanzó un punto de ebullición este domingo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una delegación oficial partirá mañana por la noche hacia Islamabad, Pakistán, con el objetivo de negociar un nuevo acuerdo con Irán. Sin embargo, el anuncio llegó cargado de advertencias bélicas y acusaciones cruzadas por la violación del cese al fuego.

A través de sus redes sociales, Trump denunció que Irán rompió los acuerdos vigentes tras realizar disparos en el estratégico Estrecho de Ormuz. Según el mandatario, los proyectiles estuvieron dirigidos hacia un barco francés y un carguero del Reino Unido. "¡Una violación total de nuestro acuerdo! Eso no estuvo bien, ¿verdad?", expresó con su habitual tono confrontativo.

El Jefe de Estado norteamericano también ironizó sobre la intención de Irán de cerrar el paso marítimo, recordando que el bloqueo estadounidense ya tiene paralizada la zona, lo que le cuesta a la República Islámica unos 500 millones de dólares diarios.

Pese al envío de negociadores, el mensaje de la Casa Blanca fue tajante. Trump aseguró estar ofreciendo un trato "justo y razonable", pero dejó claro que la paciencia de su administración se agotó. "Espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡Se acabó la amabilidad!", sentenció el mandatario.

Para Trump, esta es la oportunidad de terminar con lo que denomina la "máquina de matar" de Irán, algo que, según sus palabras, otros presidentes debieron hacer en los últimos 47 años. Con la delegación en viaje y el plazo de la tregua expirando, las próximas 48 horas serán determinantes para evitar una guerra abierta en Oriente Medio.