El fútbol argentino vive su jornada más esperada. Este domingo, desde las 17 horas, el Estadio Monumental será el escenario de una nueva edición del Superclásico entre River y Boca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El encuentro, que paraliza al país de norte a sur, contará con el arbitraje de Darío Herrera y la supervisión de Héctor Paletta en el VAR.

El presente del Millonario

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en un estado de gracia futbolística. Acumula nueve partidos sin conocer la derrota y viene de asegurar su liderazgo en la Copa Sudamericana tras vencer a Carabobo. En el plano local, suma cinco triunfos consecutivos y se ubica segundo en la Zona B con 26 unidades.

Sin embargo, el "Chacho" debe lidiar con ausencias sensibles. Las bajas por lesión de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero obligaron al DT a mover piezas: el juvenil Juan Cruz Meza asoma como el reemplazo en el mediocampo. En el ataque, la duda persiste entre la velocidad de Ian Subiabre o el desequilibrio del ecuatoriano Kendry Páez para acompañar a la dupla Colidio-Driussi.

La realidad del Xeneize

Por su parte, el conjunto de Claudio Úbeda también atraviesa un momento de solidez. Boca no pierde desde la cuarta fecha y llega con el envión anímico de haber goleado a Barcelona de Guayaquil en la Libertadores. En el torneo doméstico, se ubica cuarto en la Zona A con 21 puntos.

La gran preocupación en la Ribera es el arco. Tras la grave lesión de Agustín Marchesín (rotura de ligamentos), la responsabilidad recaerá sobre el joven Leandro Brey. El Xeneize buscará romper la estadística esquiva en los clásicos recientes y confiará en la potencia ofensiva de la dupla Merentiel-Bareiro.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

TV

El encuentro será transmitido en vivo por las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium.