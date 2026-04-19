En el inicio de su gira oficial, el presidente Javier Milei desembarcó en Israel con una imagen cargada de simbolismo. Su primera actividad fue visitar el Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado para el judaísmo, donde se lo vio visiblemente emocionado. Este gesto no es casual: ratifica un alineamiento geopolítico "sin ambigüedades" con la gestión de Benjamin Netanyahu, marcando un eje directo con Jerusalén y Washington.

Acuerdos y diplomacia

El mandatario no viajó solo. La comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Tras la actividad espiritual, el foco pasará a lo ejecutivo.

Se espera que el encuentro bilateral con el primer ministro Netanyahu deje definiciones importantes. Entre ellas, resuena la posibilidad de anunciar el vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al hacia Argentina, además de la firma de una serie de convenios de cooperación técnica y comercial.

El contraste con el frente interno

Mientras Milei busca fortalecer su perfil de líder internacional en Tierra Santa, la realidad en Argentina le pisa los talones. La agenda en Jerusalén transcurre en paralelo a dos focos de conflicto doméstico: El escándalo político por el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la inflación de marzo, que se ubicó en el 3,4%, una cifra que, si bien muestra una desaceleración respecto a meses previos, mantiene en alerta a los sectores sociales que ven con dudas la profundidad del ajuste.

Para el Gobierno, la postal de Milei en el Muro funciona como una herramienta de gobernabilidad simbólica: mostrar solidez externa y alianzas estratégicas poderosas en un momento donde el frente interno se vuelve cada vez más exigente.