Solo cuatro economías provinciales pudieron crear nuevos puestos de trabajo en los primeros meses de 2026. A contracara de los 100 empleos registrados que se perdieron en 2025, San Juan se encuentra en uno de los pocos distritos que han mantenido un margen positivo y representa una “excepción” ante el panorama de caída de la actividad productiva de valor agregado, semi industrial y comercial.

A pesar que el panorama productivo está en caída general, las consultoras privadas y otros organismos públicos, registran que San Juan es uno de los pocos distritos que mantiene un margen positivo.

Según los últimos datos difundidos por la Secretaría de Trabajo y analizados por consultoras privadas, la provincia integra el selecto grupo de las únicas cuatro jurisdicciones que lograron crear nuevos puestos de empleo registrado, particularmente, desde enero hasta la fecha.

Los reportes de la consultora LCG, CEPA (Centro de Economía Política Argentina) y de la propia Subsecretaría de Trabajo, indican que la economía del país marcha a “dos velocidades”. Mientras que en grandes centros urbanos y agro-industriales como Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba sufren una pérdida considerable de miles de empleos, San Juan sumó 1.300 nuevos cargos y se posiciona junto a Río Negro con 3.200, Neuquén con 3.000 y Santiago del Estero con 500 puestos laborales.

Efectos del Modelo Económico

De acuerdo a los registros de una evolución interanual, el modelo económico que viene implementando el Gobierno Nacional del Presidente Javier Milei y su equipo encabezado por Santiago Caputo, apuesta a un perfil agroexportador y reprimarizante, donde solo genera riqueza en la extracción de recursos naturales en crudo y sin valor agregado. Enfocado en cuatro sectores específicos como la agricultura intensiva (arroz, maíz, soja); la minería metalífera y no metalífera; petróleo no convencional (Vaca Muerta a través del fracking) y Gas Natural; solo genera divisas para después, reutilizar en la compra de productos importados, en la especulación financiera (carry trade), compra de reservas para el Banco Central y finalmente, destinarlo también, en el pago de la deuda externa.

Sin embargo, el resto de los sectores de la economía real, la industria en todas sus ramas, abocadas en su mayor porcentaje a suministrar el mercado interno; y el comercio, no pueden levantar sus indicadores.

Según el enfoque teórico del Gobierno, es que desde los sectores primarios, dicha riqueza tenga un “efecto derrame” sobre el resto de los actores económicos -esto incluye creación de puestos genuinos de trabajo- pero que en los hechos dista mucho de reflejarse en la realidad práctica.

Los rubros (agro, minería y energía) no genera los puestos de trabajo suficientes y tampoco no alcanza para que tenga un efecto multiplicador, para compensar los grandes vacíos que se dan en la industria y en el comercio, que generan el 19 % y el 20 % del empleo formal de manera respectiva.

Como el Gobierno se apoya en la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a minería, siderurgia e hidrocarburos), solo cuenta una participación de menos del 7% en el empleo registrado privado y con el agro solo aporta el 5,1%.

Al respecto, LCG en su informe, afirmó que “La pregunta clave se relacionaría con la capacidad de derrame de los pocos sectores productivos vigorosos hacia el resto, lo cual vemos poco probable”.

La tendencia en números

Según los datos de enero, difundidos por la Secretaría de Trabajo, en la comparación interanual, las mayores caídas de empleo asalariado registrado se observaron en industria: perdió 39.808 puestos, una baja del 3,4%. Textiles, con 13.000, y metalmecánica, con 9.900 puestos, fueron los más golpeados. Comercio le siguió, con 13.143 puestos menos, una baja de 1%.

En los últimos 12 meses hubo 7.500 nuevos empleados registrados en Neuquén, Río Negro y San Juan, contra una caída de 100 mil puestos en el resto de las provincias, según publicó LCG. Lo que hay en común con estos distritos, es que se van de la mano del auge del gas y petróleo de Vaca Muerta y a la producción minera.

Las provincias que más perdieron

Entre enero de 2025 y 2026, los distritos que más están sufriendo la estanflación fueron:

Buenos Aires: 23.300

CABA: 23.000

Chubut: 6.400

Mendoza: 6.300

Santa Cruz: 5.100

Salta: 5.000

Las que ganaron empleo:

Río Negro: 3.200

Neuquén: 3.000

San Juan: 1.300

Santiago del Estero: 500

Sin embargo, lo que documenta la consultora CEPA, va más allá y toma la evolución de la generación de empleo desde diciembre de 2023 al presente, es decir, del período que está llevando la gestión de Milei.

Las provincias que lograron aumentar el nivel de empleo son Río Negro, Corrientes, Chubut, Mendoza y Neuquén.

El otro grupo de provincias que redujeron el empleo entre el 0,01% y 5% fueron Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Catamarca, CABA, Jujuy y Tucumán. En cambio, las más perjudicadas, con caídas de más del 5%, fueron La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis y La Pampa.

Fuente: Clarín.