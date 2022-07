Tani Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández, desde ayer a través de sus redes sociales dejó registro de su llegada a la provincia. Apenas bajó del avión empezó a recorrer diferentes paisajes y tuvo la infaltable visita al Dique Punta Negra. En la tarde de este viernes fue visto en el sector de comidas del Patio Alvear, donde diálogo con DIARIO HUARPE.

En primera instancia, Dyzhy iba a llegar a San Juan el pasado 29 de junio, pero su avión no despegó por inclemencias climáticas y no su arribo no fue posible. Finalmente, este jueves llegó a la provincia para presentarse en la fiesta sanjuanina Nasty, para la edición "Mortal Konga", donde tocará como DJ.

Acompañado de tres amigos, el joven de 27 años recorrió la provincia y eligió un conocido lugar de comidas en el Patio Alvear para compartir el almuerzo. Las personas que se encontraban y lo reconocieron se mostraron sorprendidos con su presencia.

DIARIO HUARPE habló con el artista, quien contó que "me recibieron muy bien, siempre es un gusto venir para este lado del país, hay muy buena vibra". A continuación, amablemente el joven le pidió al fotógrafo de este medio que no registrara imágenes.

Tani, en sus redes sociales, se mostró a gusto con su llegada a la provincia y desde el primer minuto aprovechó para recorrer los puntos turísticos más atractivos como, por ejemplo, el Dique Punta Negra, donde se retrató junto a un grupo de amigos. En otra de las postales, se lo pudo ver ya instalado y disfrutando de un fernet en una botella cortada por la mitad, bajo el lema "San Juan, te amo".