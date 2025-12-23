La economía de Estados Unidos experimentó un crecimiento anualizado del 4,3% durante el tercer trimestre de 2025, marcando el ritmo más acelerado de expansión en dos años, según informó la Oficina de Análisis Económico (BEA).

Este avance superó el crecimiento del 3,8% registrado en el trimestre anterior y estuvo impulsado principalmente por la fortaleza del gasto de los consumidores y las empresas, junto con políticas comerciales más flexibles que favorecieron la actividad económica.

El informe de la BEA, que debía publicarse inicialmente el 30 de octubre, fue retrasado debido a un cierre gubernamental prolongado. En consecuencia, este año solo se publicaron dos estimaciones trimestrales en lugar de las tres habituales.

Tras la publicación, los bonos del Tesoro estadounidense sufrieron caídas y se registraron descensos en los futuros de acciones, reflejando la reacción de los mercados ante la nueva información.

El crecimiento se sustentó en la resiliencia del consumo, que avanzó a un ritmo anualizado del 3,5%, impulsado por un gasto robusto en servicios como atención médica y viajes internacionales, aunque el desembolso en vehículos motorizados mostró una caída.

La inversión empresarial creció un 2,8%, destacándose la inversión en equipos informáticos y centros de datos, que alcanzaron niveles récord, vinculados al desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.

Las exportaciones netas contribuyeron con aproximadamente 1,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, compensando parcialmente el impacto negativo de los inventarios y la inversión residencial durante el trimestre.

No obstante, el panorama para el cuarto trimestre y 2026 presenta desafíos. Un mercado laboral más débil y el alto costo de vida dificultan el gasto de los hogares, generando disparidades según los ingresos. Además, la inflación persiste por encima del objetivo del 2%, con la métrica preferida por la Fed aumentando un 2,9% en el tercer trimestre.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, atribuye el pronóstico de crecimiento más rápido para 2026 a factores como una política fiscal favorable, el gasto en centros de datos para inteligencia artificial y la continuidad del consumo doméstico. Sin embargo, se espera solo un recorte moderado de las tasas de interés el próximo año tras tres reducciones consecutivas a finales de 2025.

La BEA también reportó que el ingreso interno bruto (INB) aumentó un 2,4%, reflejando los ingresos generados y costos asociados a la producción de bienes y servicios, complementando así la visión del crecimiento económico.

En medio de estas cifras, los economistas prestan atención especial a las ventas finales a compradores nacionales privados, que crecieron un 3%, representando la demanda interna más ajustada y confiable en un contexto de fluctuaciones comerciales e inventarios.