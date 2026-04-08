Estados Unidos e Irán iniciarán este viernes 10 de abril una instancia de negociación en Pakistán con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz, en medio de un conflicto marcado por recientes enfrentamientos y tensiones en la región.

Las delegaciones de ambos países se reunirán en Islamabad, capital paquistaní, en el marco de un proceso impulsado por la mediación del gobierno de Pakistán. El diálogo se desarrollará sobre la base de un plan de diez puntos presentado por Teherán, que establece condiciones vinculadas a la seguridad y al cese de hostilidades.

En ese contexto, ambas naciones acordaron un alto el fuego de dos semanas, que regirá mientras se llevan adelante las conversaciones. La suspensión de los ataques fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien indicó que la medida será recíproca y estará condicionada a la apertura del estrecho de Ormuz bajo supervisión iraní.

El acuerdo se alcanzó horas antes del vencimiento de un ultimátum planteado por Washington, que contemplaba posibles ataques a la infraestructura energética iraní. La intervención de las autoridades paquistaníes fue clave para habilitar una instancia de diálogo y evitar una escalada inmediata del conflicto.

Según lo informado por el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, las negociaciones no implican el fin de la guerra, sino que buscan establecer las bases de un eventual acuerdo. Entre las principales exigencias planteadas por Teherán se encuentran el control sobre el estrecho de Ormuz, la retirada de tropas estadounidenses de la región y el cese de ataques en territorio iraní y zonas de influencia.

Las conversaciones tendrán una duración inicial de dos semanas, con posibilidad de extenderse si ambas partes lo consideran necesario. El desarrollo de este proceso será determinante para definir el futuro del conflicto y las condiciones de un eventual acuerdo entre ambos países.