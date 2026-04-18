Sábado 18 de Abril
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Policiales

Efectivos de la Policía de San Juan pudieron recuperar algunos objetos sustraídos en 25 de Mayo

Dos ladrones se fugaron tras un intento de hurto y abandonaron parte del botín. En los procedimientos, personal policial logró rescatar un ventilador, una picadora de carne y una llave cruz. La investigación está en curso.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los objetos robados están alojados en la Comisaría Décima de 25 de Mayo a la espera de sus legítimos dueños.

En un procedimiento policial ocurrido el viernes al mediodía (aproximadamente a las 12:45 hs.), personal perteneciente a la Comisaría Décima recibió apoyo de la UFI Delitos contra la Propiedad cuando patrullaban a pie por Calle Enfermera Medina y Calle 3, en Barrio Peniel. 

En la zona, cerca de un descampado en dirección oeste, los uniformados detectaron la presencia de dos sujetos que arrojaron bolsas de plástico y huyeron al interior del barrio. 

Los policías se dirigieron al lugar donde habían sido descartados los elementos y procedieron a inspeccionarlos. En el interior de las bolsas encontraron un ventilador de mesa mediano y una picadora de carne manual. Los objetos recuperados fueron trasladados a la Comisaría Décima y se solicita a los propietarios de los mismos se hagan presentes en el lugar.

En otra situación, otra unidad de la Comisaria Décima, rescataron una llave cruz en el domicilio de Calle Salvador María del Carril, entre Rawson y Calle Ramón Barrera, también en 25 de Mayo. La persona damnificada por el hurto de la herramienta, es de apellido Brizuela. 

El personal policial de la unidad correspondiente, se abocó a la investigación del hecho delictivo para determinar la individualización de los presuntos autores y el secuestro del efecto denunciado como sustraído. 
 

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