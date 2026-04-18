Un auto perdió el control y terminó incrustado en una vivienda

Un violento siniestro sacudió la tranquilidad del barrio ENOE Mendoza de Caucete en las primeras horas de este sábado. Alrededor de las 5:40, un Volkswagen Bora negro se desvió de su trayectoria y terminó metiéndose dentro de una propiedad perteneciente a un hombre de 81 años identificado como Félix Silverio Garrido. La fuerza del impacto causó serios daños materiales en la estructura de la casa.

El vehículo era manejado por Fernando Allende, de 30 años, quien viajaba junto a un acompañante de 21. Por motivos que la justicia aún intenta establecer, Allende perdió el dominio del rodado, lo que derivó en la colisión directa contra la vivienda. Producto del choque, el conductor debió ser asistido y trasladado de urgencia al Hospital César Aguilar debido a politraumatismos en la zona de la cabeza.

Afortunadamente, tanto el joven que viajaba como acompañante como el dueño de la casa resultaron ilesos. En el lugar del siniestro se hizo presente el personal de la Comisaría 9° y los servicios de emergencia para realizar las tareas de rigor y asistir a los involucrados.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, con la intervención del ayudante fiscal Sebastián Miranda. Los peritos trabajan ahora para determinar la mecánica del accidente y establecer si hubo otros factores que influyeron en que el automóvil terminara dentro del domicilio.