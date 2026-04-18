A pedido del público, regresa el exitoso show de “La Música de las Ideas” a la provincia de la mano del director de orquesta y coro, además docente, Sergio Feferovich.

El artista presenta un espectáculo que propone una experiencia distinta, original y profundamente lúdica que conecta las emociones, la creatividad y el pensamiento. ¿Cómo es posible? Gracias a la música, el lenguaje más universal y humano posible.

El prestigioso pianista invita al público a descubrir cómo las ideas nacen de la experiencia y cómo el arte puede convertirse en un refugio frente a la ansiedad y otros efectos negativos que tiene la vida moderna.

Esta iniciativa ya estuvo anteriormente en el Teatro Sarmiento y en el Teatro del Bicentenario con funciones a sala llena. Ahora, este domingo estará por primera vez en el Cine Teatro Municipal de San Juan, con el respaldo de Amsterdam Producciones.

A lo largo del encuentro, Feferovich —doctor en Música por la Johns Hopkins University— aborda cómo los estados de ánimo y las vivencias personales influyen en la creación de ideas, tanto en el ámbito artístico como en la vida cotidiana.

La propuesta incluye ejemplos de distintas obras musicales, desde piezas clásicas hasta populares, para mostrar cómo las emociones se traducen en sonidos. Uno de los momentos más destacados es la interacción directa con el público, que se convierte en protagonista al participar en un coro colectivo, generando una experiencia inmersiva y única.

Además de su valor artístico, el espectáculo pone el foco en la relación entre música y salud mental. En ese sentido, plantea al arte como un refugio frente a la ansiedad contemporánea y como una herramienta para estimular la creatividad y la innovación.

Con una propuesta que combina conocimiento, emoción y cercanía con el público, “La Música de las Ideas” se presenta como una oportunidad para redescubrir el poder transformador de la música.

En detalle

La función será este domingo 19 de abril a las 21:30 hs. en el Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este). Entradas para Platea Baja Filas 01 a 10: $42.000. Para Platea Baja - Filas 11 a 16: $38.000. Pueden disponerse en boletería y en EntradaWeb.

