Con una romería abierta, comenzó la Feria Flamenca “Raíces” 2026 en San Juan

La tercera edición de la Feria Flamenca “Raíces” ya está en marcha en San Juan y tuvo su puntapié inicial con una postal cargada de identidad: una romería multitudinaria frente al Teatro del Bicentenario que convirtió el espacio en un verdadero tablao a cielo abierto.

El evento comenzó este jueves con la participación de chicos, jóvenes y adultos que se sumaron a bailar flamenco en un encuentro comunitario que marcó el espíritu de esta edición: apertura, participación y celebración de las raíces culturales. La actividad, gratuita y abierta, funcionó como puerta de entrada a tres días de propuestas que combinan arte, formación y tradición.

La feria, que se desarrolla del 17 al 19 de abril, tiene como escenarios principales el Teatro del Bicentenario y el Centro Cultural Conte Grand, consolidándose como uno de los eventos culturales destacados de la agenda local .

Una apertura con identidad y proyección internacional

Tras la romería inicial, la jornada de apertura continúa con uno de los platos fuertes del evento: el Tablao Flamenco Internacional, previsto para la noche en la Sala Auditórium. El espectáculo reúne artistas de trayectoria internacional en cante, baile y guitarra, en una propuesta que combina tradición andaluza y proyección contemporánea .

De este modo, la feria no solo apuesta a la participación comunitaria sino también a un nivel artístico de jerarquía, integrando lo local con lo global.

Cómo sigue la Feria Flamenca “Raíces”

La actividad se trasladará durante el fin de semana al Centro Cultural Conte Grand, donde se desplegará el formato más amplio de feria.

Tanto el sábado 18 como el domingo 19, desde las 15 horas, el predio reunirá institutos de danza, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y emprendedores, recreando el clima de las tradicionales ferias andaluzas.

En la grilla se destacan presentaciones musicales, espectáculos escénicos y la participación de academias locales, lo que refuerza el carácter colectivo del evento. La programación apunta a mostrar el flamenco no solo como espectáculo, sino como una práctica cultural viva en la provincia.

Un evento que crece y se afianza

La Feria Flamenca “Raíces” busca consolidarse como un espacio de difusión del flamenco en la región de Cuyo, integrando a artistas, instituciones y público en torno a una tradición que ha echado raíces en San Juan .

Con una apertura que puso a la comunidad en el centro de la escena, la edición 2026 ya empezó a latir al ritmo del taconeo y continuará durante todo el fin de semana con una agenda intensa que combina cultura, encuentro y celebración.