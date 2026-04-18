El equipo de San Martín, comenzó este fin de semana de manera positiva para reencontrarse con la victoria. Esta vez lo hizo hoy sábado jugando de visitante ante Ferrocarril Midland, venciendo por 1 a 0. Eso no es todo, sino que el debut como director técnico de Alejandro Schiapparelli, da un buen augurio para todos los compromisos que están por venir en la Primera Nacional.

En este encuentro de la décima fecha de la Zona B, el único gol lo anotó Sebastián Jaurena a los 12 minutos del segundo tiempo. El conjunto sanjuanino mostró una imagen más ordenada y pragmática respecto a sus últimas presentaciones.

El encuentro, disputado en condición de visitante, tenía un condimento especial: era el estreno de Schiapparelli al frente del equipo tras una semana convulsionada, luego de la salida del cuerpo técnico anterior liderado por Raúl Antuña.

El nuevo entrenador decidió por un esquema simple y mantener el equilibrio entre la defensa, el medio campo y el ataque.

San Martín llegaba de manera irregular, con solo una victoria en el campeonato y lejos de los puestos del Reducido, hecho que lo pone en zona de peligro ante un eventual descenso. Se mostró en esta ocasión el cambio de conducción apareció como una necesidad impostergable.

En lo táctico, Schiapparelli dejó atrás la línea de tres defensores utilizada en fechas anteriores y optó por un esquema más clásico con cuatro en el fondo. La modificación le dio mayor solidez al equipo, que logró sostener la ventaja sin pasar sobresaltos en el tramo final del partido.

El debut dejó señales alentadoras: orden defensivo, mayor compromiso colectivo y, sobre todo, un resultado que sirve como punto de partida para encarar la recuperación.

Con este triunfo, San Martín buscará tomar impulso en el campeonato y acercarse nuevamente a la pelea por los puestos de clasificación, con la expectativa de que el nuevo ciclo marque un punto de inflexión en su rendimiento.