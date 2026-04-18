Con una inversión de $50.000.000 abrieron los centros infantiles en Jáchal

Con emotivos actos de bienvenida, se dio inicio a las actividades en los Centros de Desarrollo Infantil del departamento Jáchal. Los establecimientos que abrieron sus puertas para un nuevo ciclo son María Auxiliadora en Zona Centro, Bosque Encantado en Villa Mercedes, Semillitas de Ilusión en Pampa Vieja y Solicito de mi Sierra en Niquivil.

En total, 140 niños y niñas comenzaron un nuevo ciclo acompañados por sus familias, en una jornada cargada de emociones y expectativas. Durante la jornada de apertura, los pequeños compartieron un desayuno y tuvieron la oportunidad de conocer a sus docentes, quienes estarán presentes a lo largo del año en espacios pensados especialmente para el cuidado, la contención y el desarrollo integral de la primera infancia. Los actos de bienvenida contaron con la participación activa de las familias, que acompañaron a sus hijos en este importante paso.

En este marco, el municipio realizó una inversión de 50 millones de pesos destinada al funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil. Los fondos permiten cubrir alquileres, seguros, personal, alimentación diaria, así como la incorporación de mobiliario y equipamiento para mejorar las instalaciones. De esta manera, se continúa acompañando a la primera infancia con acciones concretas, garantizando el desarrollo sano y el acceso a derechos desde los primeros años de vida.

El inicio de actividades en los centros representa una política pública sostenida en el tiempo, que busca brindar a los más pequeños un entorno seguro, estimulante y afectivo donde puedan crecer y desarrollarse plenamente. Con esta inversión y el compromiso de docentes, familias y el Estado municipal, los cuatro centros están listos para recibir a los 140 niños y niñas que transitarán un año de aprendizajes, juegos y cuidados.