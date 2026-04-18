César, el "doble sanjuanino", cumplió su sueño de cantar junto a Ulises Bueno

En las últimas horas, comenzó a circular un video en redes sociales y rápidamente llamó la atención de los fanáticos del cuarteto. Las imágenes, grabadas por un usuario de Facebook, mostraban a César, un joven vendedor ambulante de San Juan, interpretando un tema con un estilo y una voz muy similares a los de Ulises Bueno.

En plena calle y en medio de su jornada laboral, el joven mostró su talento cantando "Dios". El parecido con El Flaco no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios destacando su capacidad y carisma.

A partir de la viralización, personas allegadas a César comenzaron a moverse con el objetivo de que el joven pudiera conocer al cantante. La iniciativa tomó más fuerza teniendo en cuenta que ese mismo viernes 17 de abril el cuartetero se presentaría en San Juan.

Amigos, conocidos y usuarios en redes impulsaron una campaña para que Ulises Bueno se enterara de la historia y le diera la oportunidad de encontrarse con el joven que soñaba con conocerlo.

El sueño se hizo realidad en la Sala del Sol

Lo que parecía un anhelo lejano se transformó en una noche inolvidable. César cumplió su sueño este viernes por la noche: cantar junto a su ídolo tras el show realizado en la Sala del Sol.

El emotivo encuentro se dio durante la presentación de Ulises Bueno en la provincia. El artista se tomó unos minutos para recibir a César, conocido en redes por interpretar temas con un estilo muy similar al del ídolo cuartetero. El momento no solo significó el cumplimiento de un sueño para el joven sanjuanino, sino también un merecido reconocimiento a su talento. Ulises compartió una charla, abrazos y hasta cantaron juntos una canción.

“Cantar con él fue algo que jamás voy a olvidar”, expresó César visiblemente emocionado al finalizar el show, mientras las imágenes del encuentro ya comenzaban a viralizarse en las redes sociales.

Lo que comenzó como un video viral en redes sociales, con un joven vendedor ambulante mostrando su talento en la calle, terminó con el final soñado: César, el "doble" sanjuanino de Ulises Bueno, cantando junto a su ídolo.