Para explorar los sonidos y melodías argentinas, Unísono vuelve a la carga en la pantalla de la TV Pública para mostrar y descubrir los exponentes de la música nacional de todo el territorio.

En esta ocasión, presentará las producciones de artistas de que trabajan de manera autogestiva a fuerza de voluntad, producción, técnica y entrega por la música.

La emisión será este domingo 19 de abril, a las 17 hs. por Canal 7 y desde la apertura de Carrá, mostrará las obras de Anam Keltoi (Rosario), D´Miscela (San Juan), Zabala-Funes Dúo (San Luis), Ernesto Dmitruk Quinteto (CABA) y Puesta a Punto (Santa Teresita, Buenos Aires). Como siempre, habrá algunas sorpresas, homenajes y videos especiales.

El videoclip del tema "Tributo" de la banda fue seleccionado para emitirse por el programa. La producción audiovisual fue grabada antes del comienzo del aislamiento obligatorio por el Covid-19, en febrero del 2020.

Ayelén Fernández, cantante del grupo musical, contó a DIARIO HUARPE que en el año 2019 ganaron una convocatoria de fomento del Inamu donde obtuvieron fondos para producir el video. Unos días antes de sancionarse el decreto de aislamiento obligatorio por la pandemia, los integrantes de la banda se juntaron y grabaron el videoclip.

El videoclip fue grabado en una histórica casona ubicada en calle Ameghino antes de avenida Libertador, que por un tiempo se convirtió en un sitio convocante de la música independiente sanjuanina. En la producción, se puede ver a los integrantes de la banda tocando la canción en una gran sala decorado con objetos antiguos, típicos de esa casa de antaño.

La producción estuvo a cargo de Matuasto Sello y la dirección de Facundo Bustamente. En tanto, la dirección artística de Marisol Cáceres y la parte de sonido Hippy Muerto Producciones. El encargado de las cámaras fue la productora FF Films, luces Adrián Agüero y vestuario, peinado y maquillaje Maribel Ibaceta. Montaje y edición fue realizado por Fago.

D’Miscela comenzó su tránsito en la música local en año 2015, aunque varios años antes veníamos tocando con diferentes formaciones y entre amigos. “Cuando decidimos hacer temas propios y nos costó salir a tocar, porque sobre todo la movida sanjuanina está compuesta por bares y no siempre quieren banda con composiciones propias”, manifestó.

Actualmente, D'Miscela está integrada por Ayelén Fernández (voz), Colo Rivero(guitarra), Miguel Godoy (bajo) y Lucas Herrera en batería.

Sobre Gloria Carrá

Gloria Carrá -nacida como Gloria Andrea Curra el 15 de junio de 1971 en Banfield- es

actriz, cantante y compositora argentina. Se hizo conocida por su apellido artístico Carrá, que adoptó por consejo del actor Darío Vittori, y por interpretar roles de villana en la televisión. Además de su carrera actoral, también es la cantante principal, compositora y guitarrista de la banda Coronados de Gloria.

En el grupo "Coronados de Gloria", también ejecuta guitarras, ukelele con el aporte de experimentados músicos como el percusionista Colo Belmonte (La Portuaria, Moris), el guitarrista Pedro Jozami (Diego Torres, Garza Polaca), el vientista y tecladista Christian Terán (Ciro y Los Persas) y el bajista Lisandro Etala (Ligia Piro, Elena Roger) esta banda imprime un particular estilo a la escena musical argentina. Con melodías que matizan improntas gitanas, una armonía de sonidos “irreverentes” que escapan a la convencionalidad del rock y pop actuales, Coronados de Gloria propone una vivencia única en un clima intimista; no sólo es un deleite para los oídos sino también una cautivante experiencia visual por su más que atractiva presencia escénica. Lanzaron "Sagrado" en 2015 y "Bruja" en 2019.

Sobre Unísono

Unísono está recorriendo su quinta temporada, fue nominado a los premios Martín Fierro 2023 como "Mejor Programa Musical", y su emisión semanal representa para músicos y músicas de todo el país la posibilidad de compartir su arte con múltiples audiencias y participar de la construcción de un tejido cultural de la música independiente de nuestro país.

En 294 emisiones, más de 3.065 grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales difundieron su arte a todo el país por la pantalla de la Televisión Pública.

Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), Unísono difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas desde sus hogares.



