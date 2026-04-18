Sábado 18 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Cultura > Fotos

Las postales que dejó la romería que inauguró la Feria Flamenca Raíces

La apertura de la feria dejó una escena vibrante frente al Teatro del Bicentenario, con baile, color y participación de todas las edades.

Por Federico Rodríguez

Hace 2 horas
Participaron todas las edad, y especies. FOTO: Gentileza Feria Flamenca

Con abanicos al aire, volados en movimiento y el sonido de las palmas marcando el compás, la romería flamenca dejó algunas de las postales más vibrantes del inicio de la Feria “Raíces” 2026 en San Juan. Frente al Teatro del Bicentenario, familias, academias y bailarines de todas las edades transformaron el espacio en un tablao a cielo abierto, donde la tradición andaluza se mezcló con la identidad local en una celebración colectiva cargada de color, música y emoción.

Registro, gentileza de Feria Flamenca "Raíces"

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD