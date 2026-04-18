Las postales que dejó la romería que inauguró la Feria Flamenca Raíces

Con abanicos al aire, volados en movimiento y el sonido de las palmas marcando el compás, la romería flamenca dejó algunas de las postales más vibrantes del inicio de la Feria “Raíces” 2026 en San Juan. Frente al Teatro del Bicentenario, familias, academias y bailarines de todas las edades transformaron el espacio en un tablao a cielo abierto, donde la tradición andaluza se mezcló con la identidad local en una celebración colectiva cargada de color, música y emoción.

Registro, gentileza de Feria Flamenca "Raíces"