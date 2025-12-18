Para las mujeres mayores de 50 años, mantener una vida activa es fundamental para conservar la salud y prevenir molestias. Con el paso del tiempo, el cuerpo comienza a perder masa muscular, lo que puede derivar en dolores crónicos y pérdida de independencia física. En este contexto, el ejercicio regular se presenta como una herramienta vital para mejorar la calidad de vida.

Especialistas recomiendan un ejercicio particular que destaca por su sencillez y eficacia, ideal para realizar en casa con poco equipamiento: el remo sentado con banda de resistencia. Esta práctica trabaja integralmente la musculatura central y alta de la espalda, incluyendo músculos como los dorsales, romboides y trapecios, sin generar sobrecarga en las articulaciones.

Publicidad

Este ejercicio no sólo contribuye a fortalecer la espalda, sino que también mejora la postura, estabiliza el tronco y disminuye la tensión lumbar, lo que genera una sensación de mayor seguridad en las actividades cotidianas. Además, su ejecución es adaptable, permitiendo ajustar la intensidad según la fuerza de cada persona, garantizando así un entrenamiento seguro y personalizado.

Para realizar el remo sentado con banda de resistencia, la recomendación es sentarse en el suelo con las piernas estiradas y colocar la banda alrededor de las plantas de los pies. Se deben tomar los extremos con las manos, manteniendo la espalda recta y el abdomen activado. Desde esta posición, se tira de la banda hacia el torso, juntando suavemente los omóplatos sin encorvar los hombros.

Publicidad

Es fundamental que el movimiento sea controlado tanto al tirar como al regresar a la posición inicial, evitando tirones bruscos y manteniendo la columna alineada en todo momento. Se aconsejan entre 12 y 15 repeticiones para comenzar, con el objetivo de fortalecer la espalda y mejorar la postura de manera progresiva.