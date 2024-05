Un caso estremecedor sacude a la provincia de San Juan. El joven, que fue detenido por el brutal asesinato de una mujer a golpes de mazo el pasado 7 de mayo, y que es el principal sospechoso de matar a mazazos a una mujer en Capital, fue internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica. Así lo informó el titular del Primer Juzgado de Menores, Jorge Toro, en una entrevista radial en Radio Sarmiento.

Toro, brindó detalles sobre el proceso que llevó a esta decisión. "El lunes pasado se ordenó una junta interdisciplinaria e interinstitucional para evaluar la necesidad de adoptar alguna medida en el marco de la ley de salud mental y de la normativa que regula a los adolescentes infractores", explicó el magistrado. Esta junta determinó la necesidad de una internación involuntaria del joven en una clínica psiquiátrica especializada.

El informe de la junta, recibido el miércoles pasado, recomendó la internación inmediata del adolescente. "Volvimos a convocar una nueva audiencia con todas las partes, y conforme a ese informe, se resolvió la internación en una clínica psiquiátrica especializada, acompañado de un progenitor y con la solicitud de informes de evolución periódica", agregó Toro.

Internación involuntaria

El juez subrayó que la internación del joven es involuntaria debido a su minoría de edad, lo que implica que no tiene la capacidad para decidir sobre su propio tratamiento. La provincia de San Juan no cuenta con una institución con las características necesarias para el tratamiento requerido, por lo que se eligió una clínica fuera de la provincia. Sin embargo, la ubicación exacta de la institución no fue revelada por motivos de seguridad y privacidad.

El informe presentado por la junta interdisciplinaria indica que el joven presenta problemas de salud mental, que requieren un entorno especializado para su tratamiento. "El informe sugiere que en este momento no estaría en condiciones de transitar otro tipo de tratamiento o detención que no sea en un ámbito con estas características", comentó el juez. Además, la internación permitirá un diagnóstico más profundo y un pronóstico adecuado sobre su estado mental.

Quién se hará cargo de la internación

El costo de la internación será asumido por la familia del joven, ya que se determinó que cuentan con los recursos necesarios. En cuanto al procedimiento judicial, el juez señaló que continuará la actividad probatoria y la evaluación de la autoría del crimen. "Una vez avanzadas estas medidas y teniendo en cuenta los informes que vengan, seguiremos trabajando en la línea del derecho y determinando la necesidad de continuar con otras medidas respecto del imputado", afirmó.

El abogado de la familia de la víctima ha sido informado sobre el procedimiento y se ha puesto a disposición para cualquier consulta adicional. La internación se ha realizado con la compañía de un familiar responsable, conforme a las normativas para el tratamiento de menores de edad.