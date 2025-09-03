San Juan recibirá una de las propuestas teatrales más reconocidas de los últimos años y una máquina de cortar entradas: “El Brote”, la obra escrita y dirigida por Emiliano Dionisi e interpretada por Roberto Peloni, que ya se acerca a las 300 funciones desde su estreno en Buenos Aires. La puesta en escena desembarca en la provincia como parte de una gira nacional que ha cosechado salas llenas y un público fiel.

Dionisi explicó que la pieza se centra en la vida de un actor de una compañía de repertorio, siempre relegado a papeles secundarios. “Es una obra sobre un actor que trabaja en una compañía que hace muchas obras en simultáneo, y a él le tocan siempre los personajes más chiquitos. Siente que está para más, que merece más por su recorrido, por su talento”, señaló. La trama se complejiza con un recurso que el público celebra: “Lo sorprendente es que Roberto Peloni no solo interpreta a Beto, el protagonista, sino a todos sus compañeros de elenco, e incluso a los compañeros de elenco interpretando a distintos personajes de distintas obras. Es una especie de juego de espejos muy sorprendente y tremendamente disfrutable”.

El éxito de El Brote superó las expectativas de sus creadores. “Al principio pensábamos que iba a ser una obra un poco más de nicho, para teatristas, porque recorre obras de arte universal. Pero nos sorprendió la popularidad. Creo que es porque todos alguna vez sentimos que no tenemos lo que merecemos, que luchamos por algo y no llega. Ese enfrentarnos a nuestras frustraciones se convirtió en algo tremendamente reconocible para el público”, reflexionó Dionisi.

El director también subrayó que el proceso creativo estuvo marcado por el deseo de volver a trabajar con Peloni. “La escribí pensando en él. Roberto tiene un instrumento tan virtuoso que me propuse escribirle un personaje que lo desafíe, que lo divierta y lo vuelva un poco loco. El teatro clásico, que siempre fue mi pasión, se mezcla ahí en una especie de licuadora que se convierte en juego teatral”, relató.

La obra que llega al teatro es la mejor obra posible, fruto de un año de constante ensayo, Dionisi recordó: “Estuvimos un año trabajando antes de estrenar, investigando el material, probando voces y registros. Roberto interpreta a todos los personajes solo con su cuerpo y su voz, sin nada más, ni vestuario ni elementos externos. Ese tiempo nos permitió explorar a fondo y regular las energías para llegar al final de cada función”.

Más allá de lo técnico, el dramaturgo destacó la vigencia del ritual teatral: “En épocas de hiperconectividad, lo conmovedor es que sigamos juntándonos en un mismo espacio, mirando para el mismo lado, escuchando a alguien que nos quiere contar algo. El teatro es un ritual de encuentro, un lugar donde compartimos emociones y después seguimos conversando. Hoy, más que nunca, necesitamos esos espacios”.

A la hora de invitar al público sanjuanino, Dionisi fue contundente: “El Brote es un cuento. Una persona que empieza una obra y no te suelta hasta que termina. Es una experiencia conmovedora, tremendamente divertida y sorprendente. Ojalá que los habitués del teatro de San Juan la disfruten, pero también quienes todavía no conocen esa maravilla. El teatro es un orgullo nacional, y compartirlo en esta provincia es una alegría enorme”.

La función se realizará el sábado 6 de septiembre a las 21.30 horas, con una duración de 80 minutos. Las entradas tienen un valor de $30.000 y $35.000, con un 20% de descuento para jubilados y beneficiarios del Ticket Joven.

Las localidades pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario lunes a viernes de 09.30 a 14 y de 16 a 20, y sábados de 09.30 a 14, o bien a través de tuentrada.com.