Una jornada de alta tensión y decisiones complejas en La Voz Argentina determinó la eliminación del representante sanjuanino Eduardo Desimone. El hecho ocurrió durante la fase conocida como Rounds, una de las etapas más exigentes del certamen, donde los participantes se miden bajo la evaluación de sus coaches y un jurado especializado. Desimone, integrante del equipo de Luck Ra, quedó eliminado tras un inusual triple empate que obligó a su coach a tomar una decisión final.

El participante interpretó una versión de “Atado a tu amor”, de Chayanne, en búsqueda de consolidar su lugar en la competencia. Pese a su desempeño, los puntajes secretos del jurado —integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Miranda!— resultaron en un empate entre Desimone y otros dos concursantes: Natalie Aponte y Lucas Barros. Ante esta situación excepcional, las reglas del programa establecieron que Luck Ra debía elegir a dos de los tres artistas para continuar.

Luck Ra salvó en primera instancia a Natalie Aponte, y posteriormente optó por Lucas Barros, lo que significó la salida definitiva de Eduardo Desimone. El coach manifestó su pesar por la decisión, destacando el talento y crecimiento del sanjuanino a lo largo de la competencia. Desimone, por su parte, se despidió con agradecimiento hacia el programa, afirmando que había sido “uno de los mejores escenarios” que había pisado.

Con su eliminación, Jaime Muñoz se convierte en el único concursante de San Juan que permanece en La Voz Argentina.