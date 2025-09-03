Un hecho de violencia ocurrió el pasado domingo al mediodía en una vivienda de la calle Triunvirato, en el barrio Belgrano de Rawson. Según consta en la denuncia policial, tres mujeres y un hombre irrumpieron de manera violenta en el domicilio, donde en ese momento se encontraban una joven y un amigo de ella.

De acuerdo con el relato del testigo presencial, el sujeto que formaba parte del grupo portaba un arma de fuego, con la cual procedió a amenazar e intimidar al hombre que se encontraba en el lugar para evitar que interviniera, advirtiéndole que no se metiera. Simultáneamente, las tres mujeres agredieron físicamente a la joven a golpes de puño, provocándole serias lesiones en el rostro.

Tras consumada la agresión, el grupo abandonó el lugar. Fue entonces cuando se reportó la desaparición de un teléfono celular perteneciente a la víctima, lo que derivó en que la investigación por el hecho quedara a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad.

Aunque la víctima inicialmente se mostró reacia a formalizar la denuncia, su amigo se presentó en la Comisaría 6ª de Rawson, donde proporcionó los datos de los presuntos agresores, incluyendo sus nombres y apodos. Las autoridades investigan el violento episodio bajo la hipótesis de que pudo tratarse de un ajuste de cuentas motivado por problemas personales, sumado al posible robo del dispositivo móvil.