El municipio de Rawson dio un paso firme hacia la digitalización de sus servicios, confirmando que la mayoría de sus gestiones ya se realizan de manera virtual. Según declaraciones de Sebastián Chirino, secretario de Gobierno y Desarrollo Económico de la municipalidad, en el programa del Café de la Política, un 80% de los trámites y servicios municipales ya se canalizan a través de la plataforma virtual LITO.

Esta herramienta, lejos de ser solo un canal de comunicación, funciona como un verdadero tablero de control para la gestión interna del municipio, según contó Chirino. Los trabajadores, jefes de área e incluso el intendente Carlos Munisaga tienen acceso a una pantalla que les permite monitorear el estado de cada solicitud, con indicadores de urgencia y plazos de atención. Chirino reveló que esta visibilidad es tan efectiva que el intendente "muchas veces ha llamado a los referentes de área por la demora en el pedido de un vecino", lo que demuestra un seguimiento riguroso y un compromiso con la respuesta rápida.

Publicidad

Inicialmente diseñada para optimizar los servicios de limpieza y mantenimiento, la aplicación ha expandido su alcance para abarcar otras áreas clave de la administración pública. Uno de los mayores logros es la habilitación de comercios, un proceso que ahora se completa de forma virtual en apenas 24 horas, con una aprobación provisoria que luego se formaliza en las oficinas con la presentación de la documentación física. Esto representa una reducción significativa en los tiempos de espera y un alivio para los emprendedores.

Además, LITO ha demostrado su versatilidad al adaptarse a las necesidades estacionales. Durante la temporada de poda, por ejemplo, los vecinos pueden gestionar el permiso correspondiente directamente desde la aplicación, evitando la necesidad de trámites presenciales que solían generar largas filas y demoras.

Publicidad

El éxito de la plataforma no se limita a la gestión de trámites, sino que también abarca el aspecto financiero. El secretario destacó que LITO tiene convenios con "todas las pasarelas de pago", un acuerdo que "agiliza mucho el pago de tasas para todos los servicios que brindamos". Esta integración facilita a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones fiscales de forma remota, aportando comodidad y seguridad a las transacciones.

Publicidad

Textuales

Sebastián Chirino / Secretario de Gobierno y Desarrollo Económico de Rawson