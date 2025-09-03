El peronismo de Rawson se muestra optimista de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre, y desde el municipio aseguran que la lista de Fuerza San Juan, encabezada por Cristian Andino, se impondrá con fuerza en el departamento. Así lo manifestó el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino, durante su participación en el Café de la Política, donde afirmó que el trabajo de la gestión actual será clave para el resultado.

"Nosotros estamos en campaña desde el 10 de diciembre de 2023", enfatizó Chirino, explicando que el intendente Carlos Munisaga les encomendó desde el primer día "salir a conquistar con acción y transformación, y recuperar la confianza del vecino". Según el funcionario, este enfoque en la gestión y la "acción ciudadana" ha fortalecido al partido a nivel local. "Hoy el vecino ve que la mejor opción es la que gobierna en Rawson, que lidera Carlos Munisaga, y que apoya a Andino y al al frente Fuerza San Juan", sentenció, reflejando la confianza del equipo municipal.

El secretario confirmó que ya activaron el comando de campaña en el departamento y están trabajando con la militancia para asegurar el triunfo. Chirino no dudó en mostrar su convicción: "Estamos confiados en que nos van a acompañar".

En el contexto de las especulaciones sobre el desempeño del peronismo, Chirino respondió a los dichos de la diputada oficialista Fabiana Carrizo, quien en el Café de la Política había declarado que el PJ no lograría un buen resultado en las legislativas. Para el funcionario rawsino, la lista que encabeza Andino es "nuestra lista" y representa un hito fundamental para la fuerza política. "Creo que esta unidad electoral es un gran paso para activar la masa crítica peronista que debemos seguir cultivando", sostuvo, dejando en claro que el frente oficialista es una herramienta clave para la rearticulación del justicialismo en San Juan.

Con un fuerte respaldo a la lista de Fuerza San Juan, el gobierno de Rawson se posiciona como un bastión clave para el peronismo. La estrategia parece ser clara: capitalizar el trabajo de gestión de Munisaga y su equipo para movilizar a la militancia y a los votantes del departamento, demostrando así la vigencia y la capacidad de convocatoria del partido. La confianza en una victoria en Rawson no solo sería un impulso para la lista provincial, sino también una reafirmación del liderazgo de la gestión municipal.

Sebastián Chirino / Secretario de Gobierno y Desarrollo Económico de Rawson