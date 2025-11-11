La solidaridad vuelve a ser protagonista en el deporte de San Juan. El Club Sportivo 25 de Mayo, una de las instituciones más representativas del departamento, realizará un bingo solidario el próximo 22 de noviembre en el polideportivo local, con el fin de recaudar fondos para culminar los baños y camarines de su sede y mejorar la calidad de las instalaciones para los deportistas.

Marcelo Azcurra, presidente del club, explicó a DIARIO HUARPE que la obra es clave para poder habilitar el espacio donde se desarrollan numerosas actividades deportivas y sociales. “La sede tiene muchas disciplinas y no contamos con baños habilitados. Por eso, organizamos este bingo con la participación de todos los equipos del club”, detalló.

El bingo, que se desarrollará en el polideportivo cerrado de Santa Rosa, ofrecerá seis juegos por cartón, con un valor de $4.000. Los premios principales serán de $150.000 para el cartón lleno, $75.000 para la quintina, $30.000 para la cuaterna, $20.000 para la terna y $15.000 para el dúo. Además, habrá premios adicionales que fueron donados por los comercios locales.

Así se encuentran los baños hoy en día, un espacio inutilizable para su uso.

Actualmente, la institución cuenta con una intensa actividad en varias disciplinas que forman el corazón del club, como vóley, handball, futsal, escuelita de fútbol, patinaje artístico y newcom para adultos mayores. En total, más de 700 personas, desde los 4 hasta los 70 años, practican deportes bajo el escudo verde y blanco.

Aunque el monto estimado es elevado, Azcurra destacó que la inversión necesaria para finalizar los baños y camarines ronda los $10.000.000, y aclaró que este evento solidario es solo el inicio de una serie de acciones para mejorar toda la infraestructura del club. “Queremos avanzar también con el playón, el polideportivo y algunas refacciones en la cancha. Pero el paso más urgente son los baños”, afirmó.

El Club Sportivo 25 de Mayo cuenta con dos instalaciones principales: la sede, ubicada en Salvador María del Carril y Callejón, y el polideportivo, en Mendoza Espada y Antonio Torres. Si bien ambas albergan diversas disciplinas deportivas, los arreglos y mejoras planificados se enfocan exclusivamente en la sede, ya que es allí donde se concentran la mayoría de las actividades y actualmente no se cuenta con baños ni camarines adecuados.

El club continúa siendo un punto de encuentro para la comunidad de 25 de Mayo. Con esfuerzo y trabajo conjunto, dirigentes, deportistas y vecinos buscan no solo mantener viva la historia del club, sino también construir un futuro donde cada niño, adolescente y adulto pueda disfrutar del deporte en espacios dignos y seguros, llenos de energía y pasión por la camiseta.