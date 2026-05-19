El clima en el Inter Miami CF atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la llegada de Lionel Messi. Después de los cánticos que incomodaron al capitán argentino durante el triunfo ante Portland Timbers, la barra oficial del club decidió salir públicamente a explicar lo ocurrido.

La agrupación conocida como “La Familia” emitió un comunicado en el que aclaró que la protesta no tuvo como objetivo insultar a los futbolistas ni al cuerpo técnico, sino reclamar un mayor reconocimiento hacia los hinchas que acompañan al equipo en cada partido.

Durante el encuentro, disputado en el nuevo Nu Stadium, la hinchada permaneció en silencio durante gran parte del partido como forma de protesta. Recién en los minutos finales comenzaron los cánticos dirigidos a los jugadores, situación que generó una visible molestia de Messi dentro del campo de juego.

Según explicó “La Familia”, la canción que entonaron fue: “Jugadores, respeten a su hinchada, saluden a su gente, que nunca pide nada”. Además, remarcaron que el mensaje buscaba reclamar un gesto de agradecimiento habitual en el fútbol hacia los simpatizantes tras los partidos.

“La decepción es parte del deporte que amamos. Pero también lo son la pasión, la lealtad y el respeto mutuo”, expresó la barra en el texto difundido en redes sociales. Allí también señalaron que muchos aficionados comenzaron a sentirse “invisibles” para quienes representan al club dentro de la cancha.

El conflicto surgió porque, según sostienen los hinchas organizados, varios futbolistas del plantel dejaron de acercarse a saludar y agradecer el apoyo después de los encuentros, una costumbre tradicional en muchas hinchadas del fútbol mundial.

Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales. En distintos videos se observó a Messi mirando hacia la tribuna con evidente fastidio e incluso realizando gestos de desaprobación frente a los reclamos.

“La Familia” está integrada por los grupos Vice City 1896, The Siege y Southern Legion, considerados el núcleo principal de la hinchada del club desde la fundación del Inter Miami en 2018.

Mientras tanto, la situación abrió un inesperado foco de tensión entre la afición y el equipo en plena temporada de la MLS, justo cuando el conjunto liderado por Messi intenta consolidarse como uno de los principales protagonistas del fútbol estadounidense.